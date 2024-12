Potresena Blanka dobila otpusno pismo od Marte: 'Ne znam što bih ja bez tebe'

Uznemirena Blanka došla je kod Marte nakon incidenta s profesorom Marjanovićem kojeg je odvela policija. "Nećeš vjerovati, taj manijak iz bolnice me napao i skoro ubio", rekla joj je. "Čekaj, kako to misliš napao?", pitala ju je Marta.

"Počeo me gušiti. Stavio mi je ruku na vrat i usta i bilo je užasno. Ja sam mislila da će me ubiti, da sam gotova. Sva sreća, spasili su me", rekla joj je Blanka. Martu je zanimalo tko ga je odveo, a ona je otkrila da su to bili policajci.