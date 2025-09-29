Preslatki obiteljski trenuci! Prvi rođendan malenog Danijela bio je ispunjen smijehom, ljubavlju i darovima

Presladak trenutak dogodio se kada je Mila mlađem bratu poklonila svog najdražeg plišanca. "Ali ja sam sad velika, pa ću ga dati svom malom braci. Onda će to i njemu biti najdraža igračka", kazala je Mila.

Nakon dirljivog trenutka darivanja, slavlje je nastavljeno tradicionalnom rođendanskom pjesmom. Svi su se okupili oko Danijela, pjevajući uglas dok su svjećice na torti obasjavale njegovo znatiželjno lice.