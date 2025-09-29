Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Sjene prošlosti

Preslatki obiteljski trenuci! Prvi rođendan malenog Danijela bio je ispunjen smijehom, ljubavlju i darovima

Okruženi smijehom i toplinom, Olga, Šimun, Mila, Ines i Davorka okupili su se kako bi proslavili poseban dan – prvi rođendan malenog Danijela

RTL.hr
29.09.2025 21:00

Presladak trenutak dogodio se kada je Mila mlađem bratu poklonila svog najdražeg plišanca. "Ali ja sam sad velika, pa ću ga dati svom malom braci. Onda će to i njemu biti najdraža igračka", kazala je Mila.

Nakon dirljivog trenutka darivanja, slavlje je nastavljeno tradicionalnom rođendanskom pjesmom. Svi su se okupili oko Danijela, pjevajući uglas dok su svjećice na torti obasjavale njegovo znatiželjno lice.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

Sjene prošlosti Olga Šimun
Sjene prošlosti

Marta bijesno upala na Danijelov rođendan! Odmah je napala Šimuna: "Pitala sam te gdje je Mila?!"

Sjene prošlosti

Veronika Pauli otkrila formulu za spas braka: 'Dijete je pravi recept. Strasti frcaju na sve strane'

Moglo bi te zanimati

Gledatelji ljuti zbog Martinih postupaka, navijaju za Karla: 'Ajme ova Marta, pored Karla opet navalila na Šimuna, ne razumijem stvarno'

Od avionske nesreće do šokantnog uhićenja! Ovo su najuzbudljiviji trenutci koji su obilježili protekli tjedan 'Sjena prošlosti'

Evo što će se dogoditi u novim epizodama serije 'Sjene prošlosti': Bijesna Marta uništit će Danijelov 1. rođendan

ANKETA Treba li se Olga vratiti Šimunu?

ANKETA Je li Glorija zaslužila sve što joj je Miro priredio?

Šokantni obrat! Miro smjestio Gloriji, a snimka koju je osigurao razotkriva njezine najopasnije tajne