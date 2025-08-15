Emisije
Prizori koji tope srca! Zvijezda 'Sjena prošlosti' u sedmom nebu: S trudnom suprugom uživa u morskoj idili

Glumac serije 'Sjene prošlosti' Marko Petrić i njegova supruga, plesačica Tina Walme, s nestrpljenjem iščekuju prinovu

RTL.hr
15.08.2025 13:00

Glumac serije 'Sjene prošlosti' Marko Petrić i njegova supruga, plesačica Tina Walme, s nestrpljenjem iščekuju prinovu, a svaki slobodan trenutak provode zajedno. Trenutačno uživaju na ljetovanju u Svetom Filipu i Jakovu, odakle su podijelili nekoliko opuštenih kadrova. Tina je na Instagramu objavila dvije fotografije – na jednoj je Marko grli s leđa uz osmijeh na licu, a na drugoj poziraju zajedno s preslatkim psićem. Uz objavu je kratko poručila: "Sreća."

Marko Petrić FOTO: Instagram

Marko je nedavno za RTL.hr otkrio da su odabrali ime za dijete te je istaknuo: "To me jako veseli. To je možda najvrjednija i najvažnija stvar koja mi se u životu događa".

Inače, Marko i Tina vjenčali su se u rujnu 2023. nakon dugogodišnje veze. Supružnici ne govore puno o svojoj vezi i čuvaju svoju privatnost, a povremeno dijele zajedničke fotografije na društvenim mrežama i pokazuju djeliće svoje bračne idile.

Marko Petrić FOTO: Instagram

Prva sezona hit dramske serije 'Sjene prošlosti' na RTL-u nedavno je došla do dramatičnog kraja, a popularni glumci i talentirana produkcijska ekipa već su u punom radu na novim epizodama, koje će gledatelji moći od jeseni pratiti na RTL-u i platformi Voyo. Glumac Marko Petrić utjelovio je Miru, Blankinu ljubav iz prošlosti koji je sada suočen s time da njegova televizijska supruga Blanka (Arija Rizvić) završava u zatvoru.

Novu, drugu sezonu omiljene serije 'Sjene prošlosti' gledatelji će moći pratiti ove jeseni na RTL-u! Propuštene epizode prve sezone RTL-ove dramske serije gledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'SJENA PROŠLOSTI':

Hoće li svi dobiti ono što zaslužuju? Autori 'Sjena prošlosti' otkrivaju detalje nove sezone: 'Počinje silovito!'

