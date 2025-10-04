Emisije
Sjene prošlosti

Proslava, svađe i šokantni potezi! Top 5 najboljih trenutaka proteklog tjedna u 'Sjenama prošlosti'

Protekli tjedan u seriji 'Sjene prošlosti' donio je niz događaja koji su gledatelje držali prikovanima uz ekrane.

RTL.hr
04.10.2025 20:00

Od emotivne proslave prvog rođendana malenog Danijela, preko dramatičnih sukoba i neočekivanih preokreta, pa sve do novih lica koja unose dodatnu napetost – intrige, emocije i šokantni trenuci obilježili su svaku epizodu. Donosimo pregled najzanimljivijih scena koje su obilježile tjedan.

Proslava Danijelovog prvog rođendan

Marta upala na Danijelov rođendan

Blanka i Miro planiraju bijeg

Martina lažna dojava o bombi

Svađa Olge i doktora Severa

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do četvrtka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

Sjene prošlosti

Veliko iščekivanje! Marko Petrić iz 'Sjena prošlosti' i supruga Tina raznježili pratitelje predivnim fotkama: '9 mjeseci rasta naše male obitelji'

