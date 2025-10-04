Proslava, svađe i šokantni potezi! Top 5 najboljih trenutaka proteklog tjedna u 'Sjenama prošlosti'

Najčitanije

Gospodin Savršeni 'Gospodin Savršeni' Šime slavi 27. rođendan! Za RTL.hr otkrio sprema li mu Maja iznenađenje

Život na vagi Trener Edo zapanjen onim što je svjedočio na treningu sa Zvonom: 'Nisam u šest sezona sreo nekog tko je ovoliko potentan i jak. Ovo je nadnaravno'

Život na vagi Hoće li ovo Katarinu spasiti od odustajanja? Trener Edo uputio joj snažnu poruku: 'Sada si ti ta koja stvara čuda'

Gospodin Savršeni Maja Šuput čestitala Šimi rođendan: 'Ostani ovakav kakav jesi. Imati tebe pored sebe je blagoslov'