Prve dobre vijesti! Šimun je živ i oporavlja se - Marta se lažima riješila Olge iz bolnice

Marti je u hodniku bolnice doktorica rekla da se Šimun polako oporavlja od izljeva krvi u mozak, ali da će biti dobro i da bi se uskoro mogao probuditi.

Marta je lagala doktorici i rekla da je ona Šimunova supruga i da Olga ne treba čuti informacije. "Kolega je poručio da vam kažem da se gospodin Novak polako oporavlja", prenijela je doktorica iscrpljenoj Marti. "Uskoro bi se trebao probuditi i, ako sve bude kako treba, možete ga nakratko vidjeti."