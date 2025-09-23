Prve dobre vijesti! Šimun je živ i oporavlja se - Marta se lažima riješila Olge iz bolnice

Marti je u hodniku bolnice doktorica rekla da se Šimun polako oporavlja od izljeva krvi u mozak, ali da će biti dobro i da bi se uskoro mogao probuditi.
Marta je lagala doktorici i rekla da je ona Šimunova supruga i da Olga ne treba čuti informacije. "Kolega je poručio da vam kažem da se gospodin Novak polako oporavlja", prenijela je doktorica iscrpljenoj Marti. "Uskoro bi se trebao probuditi i, ako sve bude kako treba, možete ga nakratko vidjeti."
Marta je vrlo brzo smislila kako da se riješi Olge. Rekla joj je da je Paula zvala i rekla da Danijel ima visoku temperaturu nakon čega je Olga odmah otišla.
"Zvala me Paula i čini se da Danijel ima temperaturu. Ne prestaje plakati", prenijela je Marta zabrinutoj Olgi. "Možda bi bilo najbolje da ti odeš tamo", predložila je Marta.
