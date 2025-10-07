Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Dosje Jarak Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Sjene prošlosti

Prvi rastanak! Olga i Šimun suočeni s emocionalnim vrtlogom na Danijelov prvi dan u jaslicama: 'Možda on misli da ćemo ga zauvijek tamo ostaviti'

U roditeljstvu postoje trenuci koji su istovremeno ispunjeni neizmjernim ponosom i dubokom tjeskobom. Za Olgu i Šimuna, jedan takav dan bio je prvi odlazak njihovog sina Danijela u jaslice

RTL.hr
07.10.2025 21:15

Nakon što su ostavili Danijela u jaslicama, Olga i Šimun našli su se sami, preplavljeni tišinom i pitanjima. "Možda on stvarno misli da ćemo ga zauvijek tamo ostaviti. Tko zna što se njemu sad mota po glavi?" pitala se Olga, dok je Šimun pokušavao unijeti dozu razuma. Ipak, i on je primijetio sinovljev zbunjeni pogled. "Gledao nas je nekako kao u čudu. Kao da nije bio siguran il' sanja, il' ga ostavljamo zauvijek."

Olgine brige bile su specifične i duboko osobne, one koje razumije svaki roditelj: "Tko će mu skinuti onu čarapu ako mu bude smetala? Ili mu dati njegovu dudu, a ne neku tamo zamjensku koju on ne voli? A što ako sad plače?"

Olga i Šimun, Sjene prošlosti
Olga i Šimun, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Šimun je, u pokušaju da je utješi, ponudio drugačiju perspektivu. "Pa što ako sad juri tamo negdje po sobi i zaboravio da nas dvoje uopće postojimo?" Ubrzo su oboje shvatili apsurdnost svoje panike. "Bože, kako smo mi blesavi", rekao je Šimun. "Prošlo je sat vremena, a mi se ponašamo kao da smo ga otpremili u Australiju na mjesec dana." "Ili na Mars", dodala je Olga. Unatoč racionalizaciji, sumnja se uvukla. "A da se ja nisam preračunala? Možda on još uvijek nije spreman na ovo", priznala je. Šimun ju je nježno umirio, ističući da njihova reakcija više govori o njima nego o njihovom sinu. "On će se snaći. On će sve ovo prebroditi bolje nego nas dvoje, vjeruj mi."

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do četvrtka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

Sjene prošlosti Olga Šimun
Sjene prošlosti

Inspektor Rimac pobjesnio u sudnici, urlao na Blanku: 'Ona zna da je kriva! Svi znaju da je kriva! Kriva si!'

Moglo bi te zanimati

Incident na suđenju! Inspektor izgubio kontrolu pa ga iznijeli iz sudnice: 'Znate da je kriva! Nismo završili!'

Ines otkrila Olgi sasvim drugačiju stranu doktora Severa: 'Rekao mi je da je impresioniran s tobom'. Hoće li se Olga ispričati?

Tenzije su opipljive! Misteriozni doktor Sever postao pedijatar malog Danijela, Olga je vidno nezadovoljna

Šok u sudnici! Blanka povukla priznanje, optužila inspektora Rimca za zlostavljanje: 'Užasno sam ga se bojala, pratio me'

U isto vrijeme je i nervira i intrigira! Olga ne može prestati razmišljati o novom liječniku Andriji Severu

Snažna majčinska veza! Najslađi trenutci Olge i malenog Danijela koji će vas raznježiti