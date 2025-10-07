Prvi rastanak! Olga i Šimun suočeni s emocionalnim vrtlogom na Danijelov prvi dan u jaslicama: 'Možda on misli da ćemo ga zauvijek tamo ostaviti'

Nakon što su ostavili Danijela u jaslicama, Olga i Šimun našli su se sami, preplavljeni tišinom i pitanjima. "Možda on stvarno misli da ćemo ga zauvijek tamo ostaviti. Tko zna što se njemu sad mota po glavi?" pitala se Olga, dok je Šimun pokušavao unijeti dozu razuma. Ipak, i on je primijetio sinovljev zbunjeni pogled. "Gledao nas je nekako kao u čudu. Kao da nije bio siguran il' sanja, il' ga ostavljamo zauvijek."
Olgine brige bile su specifične i duboko osobne, one koje razumije svaki roditelj: "Tko će mu skinuti onu čarapu ako mu bude smetala? Ili mu dati njegovu dudu, a ne neku tamo zamjensku koju on ne voli? A što ako sad plače?"
Šimun je, u pokušaju da je utješi, ponudio drugačiju perspektivu. "Pa što ako sad juri tamo negdje po sobi i zaboravio da nas dvoje uopće postojimo?" Ubrzo su oboje shvatili apsurdnost svoje panike. "Bože, kako smo mi blesavi", rekao je Šimun. "Prošlo je sat vremena, a mi se ponašamo kao da smo ga otpremili u Australiju na mjesec dana." "Ili na Mars", dodala je Olga. Unatoč racionalizaciji, sumnja se uvukla. "A da se ja nisam preračunala? Možda on još uvijek nije spreman na ovo", priznala je. Šimun ju je nježno umirio, ističući da njihova reakcija više govori o njima nego o njihovom sinu. "On će se snaći. On će sve ovo prebroditi bolje nego nas dvoje, vjeruj mi."
