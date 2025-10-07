Prvi rastanak! Olga i Šimun suočeni s emocionalnim vrtlogom na Danijelov prvi dan u jaslicama: 'Možda on misli da ćemo ga zauvijek tamo ostaviti'

Nakon što su ostavili Danijela u jaslicama, Olga i Šimun našli su se sami, preplavljeni tišinom i pitanjima. "Možda on stvarno misli da ćemo ga zauvijek tamo ostaviti. Tko zna što se njemu sad mota po glavi?" pitala se Olga, dok je Šimun pokušavao unijeti dozu razuma. Ipak, i on je primijetio sinovljev zbunjeni pogled. "Gledao nas je nekako kao u čudu. Kao da nije bio siguran il' sanja, il' ga ostavljamo zauvijek."

Olgine brige bile su specifične i duboko osobne, one koje razumije svaki roditelj: "Tko će mu skinuti onu čarapu ako mu bude smetala? Ili mu dati njegovu dudu, a ne neku tamo zamjensku koju on ne voli? A što ako sad plače?"