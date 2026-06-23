Prvo ljeto u troje! Marko Petrić iz 'Sjena prošlosti' rastopio pratitelje fotkama s ljetovanja: 'Evo gotov, evo ljubav...'

Marko Petrić i njegova supruga, naša istaknuta profesionalna plesačica Tina Walme, spakirali su kofere i otputovali na svoje prvo ljetovanje s kćerkicom Lily, koja je na svijet stigla krajem prošle godine. Da im je zasluženi odmor počeo u najboljem mogućem tonu, glumac je potvrdio neodoljivom objavom na društvenim mrežama, javivši se ravno s omiljene morske destinacije.
"Halo, samo da vam javimo da je počeo godišnji...", poručio je Marko uz niz predivnih obiteljskih fotografija.
Od trajekta do morskih radosti
Kroz šarmantne, kratke i duhovite crtice s putovanja, Marko je slikovito opisao kako izgleda ljetna dinamika s malom bebom na moru. Od standardnih "situacija na trajektu" i "doručka s pogledom", pa sve do onih slatkih roditeljskih izazova poput "just uspavaj", glumac je u potpunosti ogolio čari obiteljskog odmora.
Par trenutno uživa na Bolu na Braču, a prepoznatljivi Zlatni rat poslužio je kao savršena kulisa za stvaranje prvih zajedničkih ljetnih uspomena. Fotografije na kojima Marko uživa u bazenu pazeći na malenu Lily u njenom plovnom kroviću, kao i trenuci čiste nježnosti u Tininom naručju uz opise "Kod mame je najljepše" i "Evo ljubav", u rekordnom su roku prikupile gomilu lajkova i raznježile njegove kolege i pratitelje.