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Sjene prošlosti

Prvo ljeto u troje! Marko Petrić iz 'Sjena prošlosti' rastopio pratitelje fotkama s ljetovanja: 'Evo gotov, evo ljubav...'

Poznati glumac podijelio je preslatke obiteljske trenutke s kćerkicom Lily i suprugom Tinom Walme s predivnog Bola na Braču te pokazao kako se snalazi u "tata dužnostima"

RTL.hr
23.06.2026 17:00

Marko Petrić i njegova supruga, naša istaknuta profesionalna plesačica Tina Walme, spakirali su kofere i otputovali na svoje prvo ljetovanje s kćerkicom Lily, koja je na svijet stigla krajem prošle godine. Da im je zasluženi odmor počeo u najboljem mogućem tonu, glumac je potvrdio neodoljivom objavom na društvenim mrežama, javivši se ravno s omiljene morske destinacije.

"Halo, samo da vam javimo da je počeo godišnji...", poručio je Marko uz niz predivnih obiteljskih fotografija.

Marko Petrić, Sjene prošlosti
Marko Petrić, Sjene prošlosti FOTO: Instagram

Od trajekta do morskih radosti

Kroz šarmantne, kratke i duhovite crtice s putovanja, Marko je slikovito opisao kako izgleda ljetna dinamika s malom bebom na moru. Od standardnih "situacija na trajektu" i "doručka s pogledom", pa sve do onih slatkih roditeljskih izazova poput "just uspavaj", glumac je u potpunosti ogolio čari obiteljskog odmora.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Par trenutno uživa na Bolu na Braču, a prepoznatljivi Zlatni rat poslužio je kao savršena kulisa za stvaranje prvih zajedničkih ljetnih uspomena. Fotografije na kojima Marko uživa u bazenu pazeći na malenu Lily u njenom plovnom kroviću, kao i trenuci čiste nježnosti u Tininom naručju uz opise "Kod mame je najljepše" i "Evo ljubav", u rekordnom su roku prikupile gomilu lajkova i raznježile njegove kolege i pratitelje.

marko petrić sjene prošlosti
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