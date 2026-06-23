Prvo ljeto u troje! Marko Petrić iz 'Sjena prošlosti' rastopio pratitelje fotkama s ljetovanja: 'Evo gotov, evo ljubav...'

Marko Petrić i njegova supruga, naša istaknuta profesionalna plesačica Tina Walme, spakirali su kofere i otputovali na svoje prvo ljetovanje s kćerkicom Lily, koja je na svijet stigla krajem prošle godine. Da im je zasluženi odmor počeo u najboljem mogućem tonu, glumac je potvrdio neodoljivom objavom na društvenim mrežama, javivši se ravno s omiljene morske destinacije.

"Halo, samo da vam javimo da je počeo godišnji...", poručio je Marko uz niz predivnih obiteljskih fotografija.