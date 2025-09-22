Emisije
Farma

Rebecca nakon 'Farme' nestala s društvenih mreža, a sada iznenadila pratitelje novom fotografijom

Rebecca je bila superfinalistica na 'Farmi', a publika ju je brzo zavoljela

RTL.hr
22.09.2025 07:00

Nakon završetka 'Farme', Rebecca se povukla s društvenih mreža, a sada je svoje pratitelje iznenadila fotografijom na Instagramu.

Rebecca, Farma
Rebecca, Farma FOTO: Instagram

Inače, Rebecca je bila superfinalistica na 'Farmi', a već od samih početaka pokazala je spremnost na prilagodbu. Odmah je postala sluga, a već tjedan nakon i vođa. Za RTL.hr je otkrila koliko je klan utjecao na njezin put i od koga je naslijedila borbenost. "Klan nisam niti shvaćala kao neki klan, nego kao obitelj jer sam s tim ljudima bila bolje nego s ostalima. Kako je taj klan utjecao na moj put na 'Farmi'? Iskreno, i ne baš nešto previše koliko ja mislim jer arena je jedino mjesto koje može utjecati na tebe", rekla je.

Jedan od emotivnijih trenutaka bio je kada je Rebeccina majka stigla na 'Farmu' i otkrila kako su imale težak život te kako u ponekim trenucima nisu imale ništa za jesti.

Rebecca, Farma
Rebecca, Farma FOTO: RTL

Podsjetimo, u Voyo i RTL.hr podcastu 'Spill The Tea' gostovali su finalisti 'Farme' Rebecca i Mario gdje su pričali o međuljudskim odnosima. Rebecca i Manuela nikako se nisu slagale. "Previše priča, i ja previše pričam ponekad, ali ona nikada ne staje. Dosadna je ponekad, kako bi ja to rekla, previše je nagla, odnosno impulzivna. Mislim, takva sam i ja. Možda se baš zato nismo slagale - jer smo slične", rekla je Rebecca kroz smijeh.

Propuštene epizode 'Farme' pogledajte na platformi Voyo.

