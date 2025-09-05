Recept za dramu! Marta opet priprema svoj poznati cheesecake jer vrijeme je za novu sabotažu!

Paula je prisiljena sklopiti pakt s Mirom i Blankom kako bi spasila brak, no Ines slučajno dozna za Pauline laži. Cijeli njihov plan sada je na klimavim nogama.

Šimun odluči pomoći Olgi i Ines s poslovnim planom te ih upoznaje sa svojom poslovnom partnericom i pokuša je nagovoriti da investira u njihovu polikliniku.