Rimac uhitio Miru! Spretna Blanka mu je uspjela pobjeći

U dramatičnoj završnici policijske potjere koja je kulminirala na graničnom prijelazu Gradiška, Miro je uhićen, no Blanka je uspjela pobjeći

icon-close

Nakon intenzivne potrage, inspektor Rimac uspio je locirati Blanku i Miru u neposrednoj blizini graničnog prijelaza Gradiška. U brzoj i odlučnoj akciji, Rimac je uhitio Miru, koji je zatečen nespreman. "Imali smo sreće, našao sam ih kod Gradiške!" javio je Rimac uzbuđeno Dariji odmah nakon uhićenja. "Miro je uhapšen, tu je sa mnom, ali Blanka je pobjegla. Slušaj me, molim te, zovi sve granične prijelaze da zatvore granicu! Poslao sam ti model vozila i registarsku oznaku. Ovaj put ih imam, neće se izvući!" Unatoč hitnoj zapovijedi i blokadi, Blanka je iskoristila dragocjene sekunde prednosti i uspjela pobjeći, ostavivši iza sebe partnera i bijesnog inspektora. Dok je trajala potraga za Blankom, inspektor Rimac suočio se s uhićenim Mirom. "Išli smo na mali romantični izlet u Bosnu", rekao je cinično Miro. "Restorani, večere, planinarenja... možda."

icon-expand Rimac i Miro, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Rimac, vidno frustriran, pokušao ga je slomiti upozorenjem: "Predlažem ti da ovaj put surađuješ jer više ne možeš petljati po dokazima. Ovaj put ti se crno piše, samo da znaš." No, Miro je ostao nepokolebljiv. "Pa nisam baš siguran. Mislim da je to samo neka tvoja pusta želja. Dosad se tebi crno pisalo, ne vidim zašto bi sad bilo drugačije", odbrusio je, jasno dajući do znanja da bitka još nije gotova. Ubrzo nakon toga, promatrajući u daljinu, s pobjedonosnim je smiješkom zaključio: "Uspjela je."

icon-expand Blanka, Sjen prošlosti FOTO: RTL

Istovremeno, dok je Miro odvraćao pažnju policije, Blanka je odigrala svoj posljednji adut. U žurbi je stigla na dogovoreno mjesto susreta sa svojim vezama za ilegalni prelazak granice – švercerima kojima je Miro očito unaprijed platio uslugu. "Ja sam Blanka, vi imate dogovor s mojim mužem", rekla je odlučno prilazeći im. Na pitanje gdje je on, kratko je odgovorila: "Spriječen je. Nepredviđene okolnosti." Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do četvrtka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Markom Petrićem