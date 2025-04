S holivudskih setova u kvart 'Sjena prošlosti' stiže talentirana Ana Čilaš: 'Lik me odmah zaintrigirao, a snimanje vratilo u zagrljaj Zagrebu'

Život u velikoj svjetskoj metropoli donio joj je brojne izazove, ali i prilike, a talent, upornost i kreativnost itekako su se isplatili jer ova 36-godišnjakinja iza sebe već ima uloge u holivudskim hit-filmovima, poput one u 'Wonder Woman', zatim 'Dine 2', gdje je surađivala s Austinom Butlerom, ali i 'Canary Blacka', čiju je postavu predvodila slavna Kate Beckinsale, a gdje je sve akrobacije koje je zahtijevala uloga Ana izvodila sama.

Ova rođena Zagrepčanka na set 'Sjena prošlosti' stiže iz Londona, gdje živi i radi od 2011. godine. Iako je oduvijek mislila da će biti plesačica, a ples i pokreti su bili njezin prvi jezik i način izražavanja, s vremenom ju je osvojila i gluma. Selidba u London, ističe, bila je vrlo spontana odluka i prilika da slijedi svoje snove. Prvi korak bila je audicija za London School of Musical Theatre, zatim i upisivanje trogodišnje Akademiju Urdang, a potom i smjera Method Acting.

Raditi na tako velikim projektima je zanimljivo iskustvo zbog toga što sve je puno, puno veće. Od budžeta, scenografije i kostima do broja ljudi koji su uključeni u svaki segment snimanja. Kao jedna ogromna, savršeno ili nesavršeno usklađena mašina u kojoj svatko ima točno određenu, ali itekako važnu ulogu. Fascinantno je promatrati kako se svi ti kotačići vrte - precizno, organizirano i u timskom duhu", opisuje.

U seriji 'Sjene prošlosti' Ana će utjelovit Viktoriju, snažnu, sposobnu i inteligentnu mladu ženu, koja dolazi iz bogate obitelji i rodbinski je povezana s jednim od glavnih likova, no krije i brojne tajne.

Viktorija živi na rubu, na onoj granici gdje sve gori, gdje srce lupa jače jer zna da se igra s vatrom. Uzbuđuje je rizik, nepoznato, igra moći i flert s opasnošću. Ako je sve uljuljkano i sigurno, njoj je dosadno. Ona ne traži mir, ona traži intenzitet. I to je ono što me kao glumicu odmah zaintrigiralo... Bilo mi je jako uzbudljivo igrati tako samouvjeren lik; uvjerena da zna što hoće i da će to dobiti pod svaku cijenu. Teško joj je odoljeti, čak i kad znaš da te može slomiti", ističe Ana te, baš poput svoje Viktorije, misteriozno gledateljima ostavlja da doznaju kakve će sve nemire i tajne planove unijeti u susjedstvo.