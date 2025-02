Sad je jasno zašto je Karlo odabrao ovo susjedstvo! 'On mi neće ostati dužan'

"Ne mogu vjerovati. To je zato što moji starci nemaju love, jelda?" pitao ju je Karlo.

Karlo se doselio u Martino susjedstvo, a oni dvoje imaju zajedničku prošlost. Naime, bili su u vezi, a ona ga je ostavila. "Imam neke ciljeve u životu, a ono što mi imamo, to jednostavno...", objašnjavala mu je Marta razlog prekida.

Marta je istaknula da nije stvar u tome. "Ne mogu se samo tako prepustiti svojim emocijama i onda patiti do kraja života", rekla mu je. Pitao je što on nema nikakve planove i ciljeve u životu. "To što moji nemaju love, ne znači da ja neću imati", rekao je. Objasnio je da ga dolaze gledati skauti dok igra košarku i da je pitanje vremena kad će potpisati ugovor.