Samanta iz 'Života na vagi' otkrila zašto je nestala s društvenih mreža: 'Nisam se povukla zbog straha. Povukla sam se da preživim'

Samanta iz 'Života na vagi' nedavno je napravila stanku od društvenih mreža

RTL.hr
29.10.2025 18:00

Nakon stanke od društvenih mreža, Samanta iz 'Života na vagi' iznenadila je pratitelje povratničkom objavom koja nosi snažnu i vrlo osobnu poruku. Njezin povratak nije obilježen samo novim fotografijama, već i iskrenom ispovijesti o razlozima njezine medijske šutnje.

Na seriji fotografija Samanta pozira samouvjereno odjevena u elegantnu crnu kombinaciju s kožnom jaknom i modernim čizmama. Ipak, ono što je privuklo najviše pažnje jest dugačak i emotivan opis. "Nestala sam jer sam prestala živjeti za tuđe oči. Nisam se povukla zbog straha. Povukla sam se da preživim", započela je Samanta, otkrivši da je prolazila kroz "detox tijela, glave i života".

U nastavku je objasnila kako je glamur Instagrama bezvrijedan ako se osoba iznutra raspada. "Prestala sam brojati lajkove i počela brojati korake naprijed. Prestala sam uređivati fotke i počela uređivati svoju psihu", napisala je, naglasivši da se vratila zbog sebe, a ne zbog drugih. Svoj je povratak opisala kao "comeback" uz moćnu poruku: "Ne trebam se uklapati kad sam stvorena da se ističem. Zapamtite me."

Finale 'Života na vagi' gledajte uživo u petak, 31.10. na RTL-u ili platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'ŽIVOTA NA VAGI':

