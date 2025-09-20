San koji ledi krv! Olgu progone mučne noćne more: 'Nešto nije bilo uredu sa Šimunom'

Neobjašnjiv nemir obuzeo je Olgu, čiji su dani postali isprepleteni vizijama i snovima koji kao da najavljuju nadolazeću tragediju.
"Cijelu noć sam se vrtjela", povjerava se Olga, iscrpljena i vidno potresena. "Više se radi o nekakvom osjećaju. Ne mogu ti to definirati", objašnjava Olga Ines.
Olgin unutarnji kaos prikazao se u obliku mučnog sna koji je ostavio dubok trag. Sanjala je Edu, ili nekoga tko mu je samo nalikovao, okruženog gomilom nepoznatih lica, u atmosferi koja je odisala tjeskobom. A onda se, kao ključna figura noćne more, pojavio Šimun. "Nešto nije bilo u redu s njim", prisjeća se Olga s knedlom u grlu, opisujući kako ga je vidjela da "ide negdje".
Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.