San koji ledi krv! Olgu progone mučne noćne more: 'Nešto nije bilo uredu sa Šimunom'

Neobjašnjiv nemir obuzeo je Olgu, čiji su dani postali isprepleteni vizijama i snovima koji kao da najavljuju nadolazeću tragediju.

"Cijelu noć sam se vrtjela", povjerava se Olga, iscrpljena i vidno potresena. "Više se radi o nekakvom osjećaju. Ne mogu ti to definirati", objašnjava Olga Ines.