Sjene prošlosti

San koji ledi krv! Olgu progone mučne noćne more: 'Nešto nije bilo uredu sa Šimunom'

Olga potresena snovima o Edi i Šimunu

RTL.hr
20.09.2025 18:00

Neobjašnjiv nemir obuzeo je Olgu, čiji su dani postali isprepleteni vizijama i snovima koji kao da najavljuju nadolazeću tragediju.

"Cijelu noć sam se vrtjela", povjerava se Olga, iscrpljena i vidno potresena. "Više se radi o nekakvom osjećaju. Ne mogu ti to definirati", objašnjava Olga Ines.

San, Sjene prošlosti
San, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Olgin unutarnji kaos prikazao se u obliku mučnog sna koji je ostavio dubok trag. Sanjala je Edu, ili nekoga tko mu je samo nalikovao, okruženog gomilom nepoznatih lica, u atmosferi koja je odisala tjeskobom. A onda se, kao ključna figura noćne more, pojavio Šimun. "Nešto nije bilo u redu s njim", prisjeća se Olga s knedlom u grlu, opisujući kako ga je vidjela da "ide negdje".

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

Sjene prošlosti

Tajni poslovi i mafija! Miro otkrio istinu Blanki: 'Gloria zna gdje su zakopana sva tijela'

