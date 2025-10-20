Emisije
Sjene prošlosti

Sara otkrila Rebekinu tajnu! Žestoko se posvađale pred Tomom i Paulom: 'Lagala si mi o mom tati. Lažljivice jedna'

Sara se nenajavljeno pojavila na vratima Paulinog i Tominog doma

20.10.2025 20:30

Njezino čudno i povučeno ponašanje odmah je upalilo alarm kod Paule, koja je, nakon neuspješnog pokušaja da dobije Saru, nazvala njezinu majku Rebeku. "Ali Rebeka, ona meni djeluje čudno. Zato te zovem", rekla je zabrinuta Paula u telefonskom razgovoru, nesvjesna da time pokreće lavinu događaja.

Rebeka je, čuvši da joj je kći na sigurnom, ali i da se nešto događa, odmah krenula po nju. Po dolasku u kuću prijatelja, nije gubila vrijeme na formalnosti. Njezin cilj bio je jasan: odvesti Saru kući i riješiti problem daleko od tuđih očiju. "Sara, ajde idemo", bile su njezine prve riječi.

Rebeka i Sara, Sjene prošlosti
Rebeka i Sara, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Međutim, Sara nije imala namjeru poslušati. Dok ju je Rebeka kritizirala zbog neprimjerenog ponašanja, Sara je uzvratila udarcem koji je pogodio samu srž njihovog odnosa. "Lagala si me o mom tati!" povikala je Sara, a njezine riječi odjeknule su prostorijom, ostavljajući prisutne u šoku.

Rebeka je pokušala prekinuti raspravu i sačuvati privid kontrole. "O tome ne razgovaram ovdje. Idemo doma", odlučno je rekla, pokušavajući uhvatiti kćer za ruku. No, Sara se otrgnula uz povik: "Pusti me! Lažljivice jedna!"

Sara, Sjene prošlosti
Sara, Sjene prošlosti FOTO: RTL

U napetu situaciju pokušao se umiješati Tomo, apelirajući na Rebeku da popusti. "Dobro, dobro, ajde, molim te, pusti malo Saru, nek se sad malo ispuše. Bit će sve u redu", rekao je smirenim tonom. Rebeka, osjećajući da gubi autoritet, oštro mu je odbrusila: "Dobro, samo ti nemoj govoriti kako da odgajam svoju kćer."

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do četvrtka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Markom Petrićem

