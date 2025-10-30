Savršena večera završila krvavo! Roman s pištoljem upao u Martinu kuću i upucao Karla

Došli su svi - Olga, Šimun, Tomo, Paula i Karlo, a atmosfera je bila odlična.
Marta se potrudila da sve bude savršeno. Stol je bio besprijekorno postavljen, a hranu je pripremila s posebnom pažnjom. Olga i Marta su se pomirili, a čak su i stari rivali, Šimun i Karlo, nazdravili novom poglavlju.
A onda je, bez upozorenja, iluzija razbijena. Na vratima se pojavio Roman s pištoljem. "Što taj manijak radi u mojoj kući?" bio je Martin krik užasa koji je označio kraj mira.
Panika je zavladala dok je Roman, naoružan i vođen osvetom, preuzeo kontrolu nad situacijom. "Ostavi taj mobitel, inače ti više nikad neće trebati," zaprijetio je Šimunu prekidajući svaki pokušaj poziva u pomoć. "Ajmo svi ruke u zrak!" odjeknula je njegova zapovijed.
Nije dugo trebalo da postane jasno kako Romanov dolazak nije slučajan. Njegove riječi bile su usmjerene, pune mržnje i prijetnje upućene Karlu. "Možeš je štititi koliko god hoćeš," rekao je, gledajući ravno u svog neprijatelja. "Uzet ću ti ono što najviše voliš, kao što si ti meni uzeo slobodu."
Roman je zatim uperio pištolj u Martu, a Karlo je skočio u njezinu obranu te je završio upucan. Karlo je pao na pod, ranjen, a večer pomirenja obojena je krvlju. "Karlo! Čuješ li me? Zovite Hitnu, zovite Hitnu!" odzvanjali su očajnički Martini povici.
Propuštene sezone serije 'Sjene prošlosti' pogledajte na platformi Voyo!