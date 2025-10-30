Savršena večera završila krvavo! Roman s pištoljem upao u Martinu kuću i upucao Karla

Došli su svi - Olga, Šimun, Tomo, Paula i Karlo, a atmosfera je bila odlična.

Marta se potrudila da sve bude savršeno. Stol je bio besprijekorno postavljen, a hranu je pripremila s posebnom pažnjom. Olga i Marta su se pomirili, a čak su i stari rivali, Šimun i Karlo, nazdravili novom poglavlju.

A onda je, bez upozorenja, iluzija razbijena. Na vratima se pojavio Roman s pištoljem. "Što taj manijak radi u mojoj kući?" bio je Martin krik užasa koji je označio kraj mira.