Šimun bijesan zbog povratka Martinog brata! 'Ne mogu vjerovati da si ga primila natrag'

U razgovoru sa Šimunom, Marta se suočava s izravnom osudom svoje odluke da brata primi natrag. Šimunova nevjerica je gotovo opipljiva. "Ne mogu vjerovati da si ga primila natrag nakon svega", govori joj, podsjećajući je na "pakao" koji im je Robert svima priuštio.

Marta, međutim, stoji čvrsto iza svoje odluke. "Robert je moj brat, ako si to možda zaboravio", odgovara mu oštro. Njezino objašnjenje sažima srž obiteljske drame: "Znam, ali neke stvari koje su teške ipak radiš zbog obitelji." Ta rečenica otkriva njezinu unutarnju borbu – dilemu između vlastitog mira i osjećaja dužnosti prema bratu koji je duboko pogriješio i nanio joj neizmjernu bol.

