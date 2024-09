Šimun otkriva da je Olga otišla pa krade njezin broj s Martinog mobitela

Blanka i Mato planiraju kako što brže useliti u kuću, a ona odluči nazvati Martu i izgladiti situaciju jer smatra da ju je dobro imati kao saveznicu. Marta i dalje pred Anom glumi da je na njezinoj strani i puna podrške, no Pauli prizna da je živciraju njezina kuknjava i suze.

Edo i Olga organiziraju kratki bijeg iz Zagreba, no Olga sve više mašta o selidbi i odlasku... Šimun odlazi do Olgine ordinacije kako bi je potražio, no bez uspjeha, a zatim doznaje kako je i njezina kuća stavljena na prodaju.

Marta mu otkriva što se dogodilo s Olgom, a on potajno s njezinog mobitela krade Olgin broj i zove je...