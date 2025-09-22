Emisije
Sjene prošlosti

Šimun poslao glasovnu poruku Olgi: 'Volim te, ti i moja djeca ste jedina svijetla točka u mom životu' - Marta je izbrisala!

Dok je Olga bila u sobi s Milom i Danijelom, na njezin mobitel stigla je glasovna poruka od Šimuna

RTL.hr
22.09.2025 21:15

Marta je iskoristila priliku i poslušala Šimunovu glasovnu poruku poslanu Olgi. "Još smo živi, ali za svaki slučaj... želim ti reći kako te volim, tebe i Danijela", započeo je. "Ako se više nikad ne čujemo, reci mojoj kćeri da je volim... Ti i moja djeca, vi ste jedina svijetla točka u mom životu. Kako god ovo završilo, sretan sam što vas imam. Volim vas, volim tebe Olga, nemoj to nikad zaboraviti."

Marta je zatim tu glasovnu poruku izbrisala prije nego što se Olga vratila iz sobe.

Marta, Sjene prošlosti
Marta, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Nakon više od sat vremena potpune tišine, vijesti su konačno donijele preokret. "Konačno je uspostavljena veza sa zrakoplovom. Zrakoplov je pristupio prinudnom slijetanju na prvi dostupni aerodrom", rečeno je u vijestima.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

Sjene prošlosti Olga Marta Šimun
