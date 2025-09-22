Šimun poslao glasovnu poruku Olgi: 'Volim te, ti i moja djeca ste jedina svijetla točka u mom životu' - Marta je izbrisala!

Marta je iskoristila priliku i poslušala Šimunovu glasovnu poruku poslanu Olgi. "Još smo živi, ali za svaki slučaj... želim ti reći kako te volim, tebe i Danijela", započeo je. "Ako se više nikad ne čujemo, reci mojoj kćeri da je volim... Ti i moja djeca, vi ste jedina svijetla točka u mom životu. Kako god ovo završilo, sretan sam što vas imam. Volim vas, volim tebe Olga, nemoj to nikad zaboraviti."

Marta je zatim tu glasovnu poruku izbrisala prije nego što se Olga vratila iz sobe.