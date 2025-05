Šimun sve rekao Marti u lice: 'Isplanirala si svaku gadost koja se dogodila Olgi i meni!'

Nakon svih saznanja, Šimun je došao k Marti na vrata i rekao joj kako zna za sve, a ona se pravila kako i dalje nema pojma o čemu govori.

''Imaš li ti ikakve granice? Imaš li ti ikakav moral? Ili si toliko zaokupljena mržnjom prema meni da si spremna zapaliti sve oko sebe?'', vikao je ljutito Šimun. Marta mu je naredila da se ne dere s obzirom na to da mu je dijete ovdje. ''I zašto si došao k meni, optuživat me za nešto što je napravila Viktorija?'', upitala ga je, a on joj je rekao da ne laže. ''Kao drugo, ako i jest to napravila, meni je jako žao, ali ja ti zbilja nisam kriva što si povjerio dijete osobi koja nije u stanju niti kavu skuhati'', rekla je Marta.