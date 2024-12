Šimun u potpunosti iskren prema Marti: 'Ti si loša osoba, uništavaš živote i uživaš u tome'

Marta to nije mogla slušati.

"Shvatio sam da te uopće ne poznajem. Sve ovo između nas je bila jedna ogromna laž. Skrivaš stvari od mene i to mora stati", rekao je.

"Naši su životi nerazdvojni. Htio ti to priznati ili ne. Ne sjećam se više vremena kad nismo bili zajedno. Želiš to sve odbaciti? Sve te godine kada nismo bili zajedno?", rekla mu je.

"Ne želim to odbaciti, naša je veza velik dio našeg života. Ali, to ne mijenja ono što sam rekao. Naš brak je bolestan. Nema te budućnosti u kojoj nas mogu vidjeti zajedno. Ti si inteligentna žena i dobra majka, ali to nije tvoj problem. Ti nisi dobra osoba, okrutna si, a ja ne želim biti s nekim takvim. Mislim da sam doznao i prije, ali si nisam htio priznati", rekao je i nastavio:

"Ti si loša osoba, uništavaš živote, uživaš u tome i ti nećeš prestati nikada."

Nova epizoda serije 'Sjene prošlosti' na rasporedu je u srijedu od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.