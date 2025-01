Šimun uhvatio Olgu u laži i ne želi odustati, a ona se slama: 'Zato me tjeraš od sebe'

Olga je to pokušala izbjeći pravdajući se da ima posla. "Pusti me", rekla mu je. "Marta zna za nas, je li tako? Naravno da zna. I ti znaš da ona zna. Nešto se tu dogodilo među vama i... Zato si kupila ovu kuću i zato me tjeraš od sebe", komentirao je Šimun.