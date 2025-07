Šimuna iz 'Sjena prošlosti' nismo dugo vidjeli! Javio se s fotografijama sa seta: 'Zaželjeli smo vas se'

Glumac Jasmin Mekić podijelio je nekoliko fotografija s ljetnog zagrebačkog seta.

"Long time no see; but we still rockin'", napisao je glumac Jasmin Mekić.

Gledatelji su pohrlili u komentare.

"Džentlmen", "jedva čekam jesen i novu sezonu divne serije 'Sjene prošlosti'", "jedan, jedini i legendarni Šimun", "rasturaš", pisali su mu gledatelji.