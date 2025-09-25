Šimuna je pridobila, no gubi li Karla? Marta je na tankom ledu: 'Je li ovo još jedna od onih tvojih igrica?'

Kako ne bi mislila na Šimuna, Olga se zatrpava poslom. I to joj uspijeva, sve dok ga ne ugleda u bolnici...

Rimac potajno nastavlja istraživati Gloriju, unatoč upozorenjima, dok Miro mora tražiti pomoć na drugom mjestu. Hoće li mu Karlo pomoći?

Paula je presretna, sve je konačno kako treba biti – njezina mala obitelj opet je na okupu.

Martin plan da obitelj drži na okupu funkcionira sjajno, no znači li to da pomalo gubi Karla?