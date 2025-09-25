Emisije
Sjene prošlosti

Šimuna je pridobila, no gubi li Karla? Marta je na tankom ledu: 'Je li ovo još jedna od onih tvojih igrica?'

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova napeta epizoda serije 'Sjene prošlosti'

RTL.hr
25.09.2025 10:16

Rimac potajno nastavlja istraživati Gloriju, unatoč upozorenjima, dok Miro mora tražiti pomoć na drugom mjestu. Hoće li mu Karlo pomoći?

Kako ne bi mislila na Šimuna, Olga se zatrpava poslom. I to joj uspijeva, sve dok ga ne ugleda u bolnici...

Karlo i Marta, Sjene prošlosti
Karlo i Marta, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Paula je presretna, sve je konačno kako treba biti – njezina mala obitelj opet je na okupu.

Martin plan da obitelj drži na okupu funkcionira sjajno, no znači li to da pomalo gubi Karla?

Karlo, Sjene prošlosti
Karlo, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Zašto mi se nisi javila sinoć? Je li ovo još jedna od onih tvojih igrica? Što izvodiš? Šimunu ne treba medicinska sestra, Marta", ljutito pita Karlo i traži objašnjenja.

Kako je reagirala i hoće li povjerovati njezinoj priči, pokazat će nova epizoda 'Sjena prošlosti', večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je 24 sata ranije na platformi Voyo.

Sjene prošlosti

