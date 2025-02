Šimunu će majka pomoći da se riješi Marte? Ima samo jedan cilj: 'To je najmanji problem'

Šimuna je zanimalo što znače njezine riječi i je li joj Danijel važniji od Mile. Agata je istaknula da nije to rekla. "Šimune, on mora znati da je tvoj. Ti si mu otac. Ja stvarno ne razumijem kako ti to može biti svejedno", komentirala je.

Šimun je objasnio da Danijelova majka to ne želi. "To je najmanji problem. Treba ti samo DNK test. Trebalo bi pokrenuti pravni postupak, doduše i dokazati očinstvo i da se konačno ta glupa situacija završi. To nam je svima u interesu", rekla je Agata.

Šimun je komentirao da je to dobra ideja, ali da to nikad neće napraviti Olgi. "Kad Danijela majkova to bude htjela, prezivat će se Novak. Dotad neću ništa na silu", odlučio je. Osvrnuo se na svoj odnos s Olgom. "Dok god smo Marta i ja u braku, Olga i ja nećemo biti skupa. Bila je jasna po tom pitanju i ja nemam ništa protiv", zaključio je.

