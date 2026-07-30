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Sjene prošlosti

Sjećate li se Jelene Perčin u seriji 'Zabranjena ljubav'? Prije 20 godina glumila je sramežljivu slikaricu, a danas je u sretnom braku

Glumicu Jelenu Perčin gledatelji su imali prilike upoznati prije 20 godine u RTL-ovoj seriji 'Zabranjena ljubav'

RTL.hr
30.07.2026 08:00

Glumica Jelena Perčin glumi Rajku Bauer koja je omiljena junakinja u RTL-ovoj dramskoj seriji 'Divlje pčele', a gledatelji su je upoznali prije 20 godina u RTL-ovoj seriji 'Zabranjena ljubav' u ulozi Ane Fijan, sramežljive slikarice i kćerke bogataša Zlatka Fijana.

Podsjetimo, 'Zabranjena ljubav' je hrvatska sapunica koja je s prikazivanjem krenula 25. listopada 2004. godine. Sastoji se od čak 805 epizoda, prikazivanih kroz četiri sezone.

Nedavno se udala

Podsjetimo, Jelena i Ante Gelo nedavno su se vjenčali na intimnoj ceremoniji u krugu obitelji i bliskih prijatelja. Vijest o njihovu vjenčanju objavljena je sredinom srpnja, a nedugo zatim Ante je na društvenim mrežama podijelio i selfie novopečenog bračnog para.

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