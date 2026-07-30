Sjećate li se Jelene Perčin u seriji 'Zabranjena ljubav'? Prije 20 godina glumila je sramežljivu slikaricu, a danas je u sretnom braku

Glumica Jelena Perčin glumi Rajku Bauer koja je omiljena junakinja u RTL-ovoj dramskoj seriji 'Divlje pčele', a gledatelji su je upoznali prije 20 godina u RTL-ovoj seriji 'Zabranjena ljubav' u ulozi Ane Fijan, sramežljive slikarice i kćerke bogataša Zlatka Fijana.

Podsjetimo, 'Zabranjena ljubav' je hrvatska sapunica koja je s prikazivanjem krenula 25. listopada 2004. godine. Sastoji se od čak 805 epizoda, prikazivanih kroz četiri sezone.