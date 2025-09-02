Sjene prošlosti počele dramatično! Arija Rizvić podijelila fotografije 'iz zatvora' i poručila: ''Bit će svega!''

Tajanstveno vjenčanje već u prvoj sceni, neočekivana Olgina sudbina, bračni brodolom Paule i Tome i Blanka koja u pritvoru traži slamku spasa – sve to vidjeli su gledatelji već u prvoj epizodi 'Sjena prošlosti', koje su tako dokazale da nova sezona neće prestati iznenađivati.

I sjajno uigrana glumačka postava serije pratila je sinoć prvu epizodu serije. Atmosfera tijekom snimanja bila je sjajna, a odlične reakcije publike vjetar u leđa i dodatna motivacija.

Omiljene likove čekaju velike promjene i suočavanje s postupcima iz prošlosti jer naći će se pred najtežim izazovima do sada.

Sretna sam što je nova sezona napokon krenula i drago mi je vidjeti već prvi dan reakcije publike na ulici. Svi me pitaju hoće li Blanka izaći iz zatvora. Drago nam je vidjeti finalni proizvod na televiziji jer znamo koliko smo truda unijeli u to sve. Pozivam sve gledatelje da i dalje nastave gledati novu sezonu, bit će svega, puno preokreta, uzbuđenja, napetih situacija. Pozivamo sve da gledaju!" poručuje Arija, čiji se lik Blanke trenutačno nalazi u pritvoru, gdje se suočava s ozbiljnim optužbama.

A u večerašnjoj epizodi slijede nova uzbuđenja u susjedstvu. Marta se oporavlja u bolnici, a Karlo pokazuje koliko mu je stalo. Olga priznaje Šimunu da je ubila Viktoriju, ali još šokantnije, otkriva mu da je Viktorija ubila njegovu majku Agatu. Marta pokušava uvjeriti Šimuna da će učiniti pravu stvar i pomoći Olgi. Paula očajnički pokušava spasiti brak...

'Sjene prošlosti', večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.