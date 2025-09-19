Emisije
Sjene prošlosti

Smireno i sa smiješkom, ali itekako ispod pojasa! Razgovor Olge i Marte prepun je otrovnih strelica: 'Volim što si tako plemenita'

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova uzbudljiva epizoda serije 'Sjene prošlosti'

RTL.hr
19.09.2025 12:54

Marta u javnosti preuzima zasluge za kulturni centar, no Olga se trudi ostati svoja unatoč provokacijama. Smireno i sa smiješkom jedna drugoj vraćaju lopticu, dok ostali uzvanici i ne slute o kakvoj se mržnji zapravo radi.

Volim što si plemenita! Znaš mene, imam velike planove", Marta veselo govori.

Marta, Sjene prošlosti
Marta, Sjene prošlosti FOTO: RTL

I ja se baš veselim što ću imati prilike gledati te tvoje planove kako rastu. Konačno ću se baviti nečim bitnim", Olga se smije.

Uvijek si bila moj najveći kritičar", zaključuje Marta.

A ti moj najveći obožavatelj", uzvraća Olga.

Olga, Sjene prošlosti
Olga, Sjene prošlosti FOTO: RTL

U isto vrijeme, Paula nastavlja manipulirati s Tomom, dok Ines pokušava ublažiti situaciju. S druge strane, Miro je sve zabrinutiji za Blanku, osobito kad otkriva da je Glorija utjecala na zamjenu suca. Na iznenađenje svih, Blanka je puštena da se brani sa slobode, ali Miro zna da to neće proći bez posljedica.

Olga doznaje zastrašujuću vijest o Šimunu i nije sigurna kako postupiti...

O čemu je riječ, gledatelji će doznati već večeras u 20.15 sati u novim epizodama 'Sjena prošlosti'. Epizoda je dostupna i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

