Smireno i sa smiješkom, ali itekako ispod pojasa! Razgovor Olge i Marte prepun je otrovnih strelica: 'Volim što si tako plemenita'

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova uzbudljiva epizoda serije 'Sjene prošlosti'

icon-close

Marta u javnosti preuzima zasluge za kulturni centar, no Olga se trudi ostati svoja unatoč provokacijama. Smireno i sa smiješkom jedna drugoj vraćaju lopticu, dok ostali uzvanici i ne slute o kakvoj se mržnji zapravo radi. Volim što si plemenita! Znaš mene, imam velike planove", Marta veselo govori.

icon-expand Marta, Sjene prošlosti FOTO: RTL

I ja se baš veselim što ću imati prilike gledati te tvoje planove kako rastu. Konačno ću se baviti nečim bitnim", Olga se smije. Uvijek si bila moj najveći kritičar", zaključuje Marta. A ti moj najveći obožavatelj", uzvraća Olga.

icon-expand Olga, Sjene prošlosti FOTO: RTL