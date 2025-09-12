Smrtonosni obračun! Karlo uperio pištolj u Tomu - hoće li povući okidač?

Karlo je odveo Tomu na košarkaški teren na kojem su nekada zajedno igrali. No, umjesto nostalgije, među njima se osjećala napetost i tjeskoba. Tomo je bio vidno uznemiren, kao da je slutio da ga ondje ne čeka prijateljski susret. "Opusti se, Tomo. Palo mi je na pamet da s dobrim starim prijateljem odigram jednu partiju košarke. Što je, što si tako indisponiran? Bojiš li se da ću te pobijediti 11-0?" rekao je Karlo, nabivši loptu u Tomu.

icon-expand Karlo i Tomo, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Tomo je odbio zaigrati, no Karlo je odmah promijenio ton. "Tomo, ti stvarno misliš da imaš izbora?", upitao je Karlo. "Ne razumijem što te spopalo"; odgovorio je zbunjeno Tomo, no sljedećeg trenutka Karlo mu je bacio loptu ravno u glavu. Krv mu je potekla niz lice. "Što je, Tomo? Hoćeš me samo tako jadno gledati ili ćeš igrati sa mnom?" provocirao je Karlo.

