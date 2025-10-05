Snažna majčinska veza! Najslađi trenutci Olge i malenog Danijela koji će vas raznježiti

- FOTO: RTL
Olga je primjer majke koja svoje vrijeme i pažnju posvećuje sinu Danijelu. Nježna, smirena i uvijek puna ljubavi, ona je majka koja svojim prisustvom unosi toplinu u svaki trenutak. U seriji 'Sjene prošlosti' gledatelji imaju priliku svjedočiti preslatkim zajedničkim trenucima ove brižne majke i njenog malog anđela. Donosimo fotogaleriju najslađih trenutaka Olge i Danijela, koji su osvojili srca svih gledatelja.