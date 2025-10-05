Emisije
Sjene prošlosti

Snažna majčinska veza! Najslađi trenutci Olge i malenog Danijela koji će vas raznježiti

Olga je primjer majke koja svoje vrijeme i pažnju posvećuje sinu Danijelu. Nježna, smirena i uvijek puna ljubavi, ona je majka koja svojim prisustvom unosi toplinu u svaki trenutak. U seriji 'Sjene prošlosti' gledatelji imaju priliku svjedočiti preslatkim zajedničkim trenucima ove brižne majke i njenog malog anđela. Donosimo fotogaleriju najslađih trenutaka Olge i Danijela, koji su osvojili srca svih gledatelja.

RTL.hr
05.10.2025 20:00
Olga Sjene prošlosti
Sjene prošlosti

Što će se dogoditi u novim epizodama serije 'Sjene prošlosti'? U Paulin i Tomin život stiže - fatalna Rebeka

