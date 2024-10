Šok u novim epizodama serije 'Sjene prošlosti': Marta mora prodati kuću!

EP31

Dan nakon Šimunovog uhićenja očajna Marta skriva se od očiju javnosti. Paula vjeruje da će se Marta snaći jer ako firma ne preživi, morat će sama smisliti kako si financijski osigurati budućnost. Olga povlači stare veze i dozna što čeka Šimuna. Ana i Zoran dogovaraju poslovnu strategiju koja bi ih mogla spasiti, dok Paula preuzima Martino mjesto u vijeću roditelja. Mogu li Marta i Šimun prebroditi i ovu krizu?

EP32

Dok je Šimun u zatvoru, Ana daje sve od sebe kako bi mu spasila firmu. Marta posjećuje Šimuna, koji je uvjeren da se neće moći obraniti od optužbi. Kada Olga dođe u zatvor, Šimun nema snage za susret s njom. U međuvremenu, uz Blankinu pomoć, Paula smišlja kakvu bi korist ona mogla izvući iz Martinih problema. Stižu velike promjene, no mogu li se svi nositi s njima?

EP33

Marta pokušava povratiti izgubljeni ugled i vratiti se u mjesto, no Paula ima drugačije planove. Shrvana Marta mora prodati kuću, a kupac je netko iz njezinog bliskog kruga. Šimun teško podnosi boravak u zatvoru i doživi napad panike. U nastojanju da mu pomogne, Olga otkriva da postoji tajanstvena osoba koja bi mogla utjecati na to da on izađe iz zatvora.