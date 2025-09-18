Šok u 'Sjenama prošlosti'! Glorijin zahtjev zgrozio Miru: 'Želim tvoje dijete'

U zamjenu za slobodu njegove sadašnje supruge, Glorija od Mire ne traži novac ili moć, već nešto mnogo intimnije – njegovo dijete.

Nakon što je Miro zatražio njezinu pomoć kako bi izvukao svoju suprugu Blanku iz zatvora, Glorija je, proučivši slučaj, hladnokrvno ponudila rješenje. Obećala je "povući svoje veze" i osigurati oslobađajuću presudu.

No, Glorija je ubrzo iznijela svoj uvjet. "Postoji nešto što ja želim, a što mi jedino ti možeš dati", najavila je. Nakon što joj je Miro u očaju ponudio sve što poželi, uslijedio je brutalan odgovor: "Želim tvoje dijete."

Mirova reakcija bila je mješavina potpunog šoka i gađenja. "Jesi li ti normalna? Ti se šališ?" pitao je, no Glorijin odgovor bio je čvrst i odlučan. "Ne, nije šala. Ja sam oduvijek željela dijete, još dok smo bili zajedno. I želim ga još uvijek."