Šok u 'Sjenama prošlosti'! Glorijin zahtjev zgrozio Miru: 'Želim tvoje dijete'

U zamjenu za slobodu njegove sadašnje supruge, Glorija od Mire ne traži novac ili moć, već nešto mnogo intimnije – njegovo dijete.
Nakon što je Miro zatražio njezinu pomoć kako bi izvukao svoju suprugu Blanku iz zatvora, Glorija je, proučivši slučaj, hladnokrvno ponudila rješenje. Obećala je "povući svoje veze" i osigurati oslobađajuću presudu.
No, Glorija je ubrzo iznijela svoj uvjet. "Postoji nešto što ja želim, a što mi jedino ti možeš dati", najavila je. Nakon što joj je Miro u očaju ponudio sve što poželi, uslijedio je brutalan odgovor: "Želim tvoje dijete."
Mirova reakcija bila je mješavina potpunog šoka i gađenja. "Jesi li ti normalna? Ti se šališ?" pitao je, no Glorijin odgovor bio je čvrst i odlučan. "Ne, nije šala. Ja sam oduvijek željela dijete, još dok smo bili zajedno. I želim ga još uvijek."
Glorija je svoj zahtjev pokušala uokviriti kao jednostavnu poslovnu transakciju. "Mi sve to možemo pravno unaprijed urediti i ti nećeš imati apsolutno nikakve obaveze", objasnila je.
Miro je, s druge strane, prijedlog odmah prepoznao kao katastrofu. "To je suludo. I to je vrlo vjerojatno ilegalno", uzvratio je, užasnut idejom da bi takav dogovor mogao imati "dalekosežne posljedice". Njegov očaj dosegao je vrhunac kada je pokušao zamisliti kako bi takvu vijest priopćio Blanki.
"I što da kažem Blanki? Da nazovem i kažem: 'Ljubavi, da, pomoći će ti moja bivša žena. Znaš, ima jedna mala stvarčica... ona bi htjela nešto od mene. Moje dijete.' Kako ti zamišljaš uopće taj razgovor?" Glorija mu je na to samo hladno odgovorila da Blanka to ni ne mora znati.
