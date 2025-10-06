Emisije
Sjene prošlosti

Šok u sudnici! Blanka povukla priznanje, optužila inspektora Rimca za zlostavljanje: 'Užasno sam ga se bojala, pratio me'

U dramatičnom preokretu koji je potresao temelje slučaja ubojstva Ane Kolarić, optužena Blanka danas je pred sudom povukla svoje prethodno priznanje, tvrdeći da je ono bilo iznuđeno pod nezakonitim pritiskom glavnog istražitelja, inspektora Rimca. Njezin iskaz otvara Pandorinu kutiju pitanja o integritetu policijske istrage i baca sjenu sumnje na ključne dokaze tužiteljstva.

06.10.2025 20:30

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do četvrtka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

Tenzije su opipljive! Misteriozni doktor Sever postao pedijatar malog Danijela, Olga je vidno nezadovoljna

U isto vrijeme je i nervira i intrigira! Olga ne može prestati razmišljati o novom liječniku Andriji Severu

