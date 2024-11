Šok za Martu! Odvjetnica joj je otvorila oči: 'Marta, on se zaljubio u drugu osobu, to ne prolazi'

''Ovo su sve priče za malu djecu. Vi najbolje znate je li vaš brak lažan... Ako se stalno tješimo prošlošću, ne možemo objektivno sagledati sadašnjost. Toliko ste toga prošli, a on želi razvod. Govori li vam to išta? Što ako on nije izgubljen nego se tek sada našao?'', objasnila je odvjetnica Marti i potpuno je zbunila.

Marta je na Šimunovu zapovijed angažirala odvjetnicu zbog rastave, no uživo joj je napomenula kako je to samo varka te da se uistinu ne planiraju rastati. Ipak, iskusna odvjetnica je brzo, po Martinoj priči, shvatila o čemu je riječ i otvorila Marti oči.

''Da, nakon toga su mu stvari postale jasne i on želi razvod. Nije vam to ništa sumnjivo? Marta, on se zaljubio u drugu osobu. Ljubav ništa ne može spriječiti pa ni brak. Kad je netko zaljubljen, to ne prolazi samo tako. Naročito kad je sam, kao sada vaš suprug. Kad ima vremena i priliku razmisliti o svojim osjećajima i to bez grižnje savjesti'', objasnila joj je odvjetnica i time šokirala Martu.

