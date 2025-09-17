Emisije
Sjene prošlosti

Šokantan susret bivših supružnika! Glorija bijesno odbila Mirinu molbu za uslugom: 'Cijelu mladost si mi upropastio'

Miro je očajan nakon što je izgubio odvjetnika, pa je pozvao svoju bivšu ženu Gloriju, moleći je za uslugu

RTL.hr
17.09.2025 21:00

"Trebao bih uslugu od tebe, Glorija", rekao je Miro. "Uslugu? Od bivše žene? Što, dejting scena više nije tako dobra?" odgovorila je Glorija.

"Ti se još uvijek baviš političkim PR-om?" upitao ju je Miro, na što je ona potvrdila. "Moja žena je optužena za zločin i trenutačno je u zatvoru", rekao je, što je Gloriju iznenadilo jer nije znala da se ponovno oženio. "Znači, konačno si ulovio Paulu Lončar. Treću osobu u našoj vezi, iako sada ispada da sam ja bila ta koja je bila treća osoba", odgovara mu, bijesna.

Miro i Glorija, Sjene prošlosti
Miro i Glorija, Sjene prošlosti FOTO: RTL

"Ne, ovo nema nikakve veze s Paulom. Moja žena se zove Blanka i svidjela bi ti se. Zapravo ste slične po nekim stvarima. Imate neku sličnu vrstu duha", rekao je Miro. "Čekaj, ti si čitavu našu vezu slinio za tom prokletom Paulom Lončar koja mi je bila kao sjena, i sad si tu oženio nekakvu Blanku", odgovara ljutito Glorija.

Glorija je bijesno počela skupljati svoje stvari i izlaziti iz restorana, a Miro ju je pratio. "Ja ne znam tko je ovdje lud, ti ili ja? Ali očito ja, što sam uopće došla", rekla mu je.

Miro i Glorija, Sjene prošlosti
Miro i Glorija, Sjene prošlosti FOTO: RTL

"Sad bi razgovarao, nakon što si cijelu našu vezu šutio. Ja nemam što razgovarati s tobom. Cijelu mladost si mi upropastio s tim brakom. Ja sam ti bila druga violina dok si ti slinio za Paulom, a sad me tu tražiš uslugu zbog nekakve desete ženske. Slušaj me dobro, ja prstom neću mrdnuti zbog tebe i te tvoje Blanke", bijesno je rekla Glorija.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo!

