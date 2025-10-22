Šokantna smrt! Blanka počinila još jedno brutalno ubojstvo

Sve je počelo dovođenjem policajca Šantića duboko u šumu. Miro i Blanka, vođeni očajem i strahom od razotkrivanja, namjeravali su ga prisiliti da progovori. "Ovako, reći ćeš nam apsolutno sve što znaš. Ako nam kažeš istinu, ideš kući", započeo je Miro ispitivanje.

Blankino pitanje, "Zašto misliš da smo ga doveli ovako duboko u šumu?", otkrilo je da namjere nikada nisu bile benigne. Blanka je rekla da ga moraju ubiti. Dok je Miro pokazivao znakove oklijevanja, svjestan težine ubojstva policajca, Blanka je izgubila strpljenje. "Ako si ti kukavica, ja ću to učiniti", poručila mu je, preuzimajući kontrolu nad situacijom na najbrutalniji mogući način. U sljedećem trenutku, odjeknuo je pucanj.