Sjene prošlosti

Šokantna smrt! Blanka počinila još jedno brutalno ubojstvo

Ono što je započelo kao pokušaj iznuđivanja informacija pretvorilo se u hladnokrvno ubojstvo policajca, a kobni hitac ispalila je Blanka

RTL.hr
22.10.2025 20:45

Sve je počelo dovođenjem policajca Šantića duboko u šumu. Miro i Blanka, vođeni očajem i strahom od razotkrivanja, namjeravali su ga prisiliti da progovori. "Ovako, reći ćeš nam apsolutno sve što znaš. Ako nam kažeš istinu, ideš kući", započeo je Miro ispitivanje.

Blankino pitanje, "Zašto misliš da smo ga doveli ovako duboko u šumu?", otkrilo je da namjere nikada nisu bile benigne. Blanka je rekla da ga moraju ubiti. Dok je Miro pokazivao znakove oklijevanja, svjestan težine ubojstva policajca, Blanka je izgubila strpljenje. "Ako si ti kukavica, ja ću to učiniti", poručila mu je, preuzimajući kontrolu nad situacijom na najbrutalniji mogući način. U sljedećem trenutku, odjeknuo je pucanj.

Blanka, Sjene prošlosti
Blanka, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Tada je na mjesto ubojstva uletio Karlo: "Blanka ne, Blanka ne. Što ste to napravili?".

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do četvrtka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo!

Sjene prošlosti
Sjene prošlosti

Karlo suočio Mira s istinom o Blanki: 'Upropastit će te. Koliko ona ljudi mora ubiti prije nego što ti pogledaš istini u oči'

Sjene prošlosti

Andrija pokušao poljubiti Olgu! Ona se uspaničeno povukla: 'Oprosti, ali ja stvarno ne mogu. Nemoj mi zamjeriti'

