Šokantni obrat! Miro smjestio Gloriji, a snimka koju je osigurao razotkriva njezine najopasnije tajne

Rimac je otkrio ključni dokaz. "Ja imam dokaz", rekao je, puštajući snimku završenog razgovora u kojem Glorija prijeti sucu i priznaje da ga je postavila na poziciju.

Naime, tijekom razgovora Mire i Glorije u restoranu, Glorija se malo udaljila kako bi razgovarala na mobitel. U tom trenutku Miro je u njezinu torbicu stavio bubicu za prisluškivanje i ta je bubica snimila Glorijin razgovor sa sucem zbog kojeg je na kraju uhićena. Naime, inspektor Rimac nagovorio je Miru i Blanku da smjeste Gloriji kako bi imali priliku za pravedno suđenje što su oni na kraju i napravili.