Sjene prošlosti

Šokantni obrat! Miro smjestio Gloriji, a snimka koju je osigurao razotkriva njezine najopasnije tajne

U policijskoj postaji, Glorijina arogancija nije jenjavala, no inspektor Rimac imao je asa u rukavu

RTL.hr
26.09.2025 21:15

Rimac je otkrio ključni dokaz. "Ja imam dokaz", rekao je, puštajući snimku završenog razgovora u kojem Glorija prijeti sucu i priznaje da ga je postavila na poziciju.

Naime, tijekom razgovora Mire i Glorije u restoranu, Glorija se malo udaljila kako bi razgovarala na mobitel. U tom trenutku Miro je u njezinu torbicu stavio bubicu za prisluškivanje i ta je bubica snimila Glorijin razgovor sa sucem zbog kojeg je na kraju uhićena. Naime, inspektor Rimac nagovorio je Miru i Blanku da smjeste Gloriji kako bi imali priliku za pravedno suđenje što su oni na kraju i napravili.

Glorija, Sjene prošlosti
FOTO: RTL

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

