Sjene prošlosti

Spletke, ucjene i afera! Olga razotkrila Martinu igru protiv Ines i odlučila uzvratiti udarac

Olga vjeruje da je Marta prijavila Ines inspekciji i odlučila je reagirati

16.09.2025 21:00

Najprije je Olga ponovno izmanipulirala Veroniku kako bi doznala tko je Martinin saveznik – što joj je Veronika i otkrila.

Nakon toga, Olga je pričekala doktora Galića i otvoreno mu poručila: "Ja znam što ste napravili za Martu Novak. I kažem vam da to neće proći i zato očekujem od vas da odmah povučete prijavu protiv doktorice Ines Vagner." No, Galić se pravio da ne zna o čemu govori.

Olga ga je zatim pratila i vidjela kako se grli s mladom ženom u kvartu. Odmah je otišla kozmetičarki Emi, koja joj je otkrila da Galić ima aferu s mladom dizajnericom. Upravo je Marta pomogla da Galić i njegova ljubavnica dobiju kuću u kvartu.

Naoružana tim saznanjima, Olga se suočila s doktorom Galićem i zaprijetila mu: "Bilo bi vam najpametnije da me odmah saslušate. Ja sam znala da Marta stoji iza svega, ali nisam znala čime vas točno drži u šaci. Srećom po mene, sada znam. Ako ne povučete prijavu protiv doktorice Ines Vagner, obavijestit ću vašu ženu o vašoj aferi. Pretpostavljam da ste i sada na poslovnom putu'. Dajem vam malo vremena da sve ovo probavite, ali neću dugo čekati na vaš odgovor."

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo!

