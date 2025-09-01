Emisije
Sjene prošlosti

SPOILERI! Evo što će se dogoditi u novim epizodama serije 'Sjene prošlosti': Tko je ubijen, a tko ubojica?

Novu sezonu RTL-ove serije 'Sjene prošlosti' ne propustite od ponedjeljka do petka u 20.15 na RTL-u ili 24 sata ranije na platformi Voyo

01.09.2025 07:00

Ponedjeljak

Policija uhićuje jednu od sudionica zbog ubojstva. Tomo shvaća da mu je Paula lagala i da je željela pobjeći s Mirom pa on napravi nešto što Paula nije očekivala. Blanka je u zatvoru, no sretna jer je Miro voli i neće je ostaviti. 

Utorak

Marta pokušava uvjeriti Šimuna da će učiniti pravu stvar i pomoći Olgi u novonastaloj situaciji. Paula očajnički pokušava spasiti brak.

Srijeda

Paula traži pomoć od Marte kako bi vratila Tomu. Tomo udari Krstu kad ga vidi s Mirom. Paula i Krsto imaju iskreni razgovor koji Pauli donese tračak nade. Ines želi zadržati Tomu kao odvjetnika, a Tomo je povukao potez kojeg nitko nije očekivao.

Četvrtak

Marta prijeti Olgi kako će je uništiti, što poslije poriče kada se suoči sa Šimunom. Paula ugleda Tomu s novom simpatijom pa u naletu ljubomore učini nešto što je šokantno. Ines pruža Olgi priliku za novi početak. Tomo se dvoumi. Šimun bezuspješno traži pomoć od Rimca, a Marta jednom viješću iznenadi Šimuna. 

Petak

Paula je prisiljena sklopiti pakt s Mirom i Blankom kako bi spasila ono što joj je najmilije. No Ines dozna za Pauline laži. Cijeli njihov plan sada je na klimavim nogama. Marta dozna za Olgine planove i opet je sabotira. Je li Marta opet uspjela uzdrmati odnos Olge i Šimuna?

Omiljena serija 'Sjena prošlosti' na rasporedu je već od ponedjeljka, 1. rujna u 20.15 sati na RTL-u te 24 sata ranije na platformi Voyo.

Ekipa 'Sjena prošlosti' otkrila koju scenu posebno pamte: 'Kad sam je zatvorila u hladnjaču, osjećala sam se moćno'

