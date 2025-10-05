Što će se dogoditi u novim epizodama serije 'Sjene prošlosti'? U Paulin i Tomin život stiže - fatalna Rebeka

Blankino suđenje se prekida. Rimac postaje svjestan da Došenovi ozbiljno muljaju pa im zaprijeti. No Karlo i Miro imaju plan kako se riješiti Rimca. Tomo se konačno uspio dokazati na poslovnom planu, suradnja s Borisom donosi mu dobru zaradu. Šimun se nada obnovi odnosa s Olgom, no sada je u priči i Andrija. Koga će Olga odabrati?

Marta ima novi plan, koji uključuje Paulu, ali pitanje je hoće li ona pristati. Olga i Šimun su uzbuđeni zbog Danijelovog prvog dana u jaslicama. Blanka je zabrinuta zbog Rimčevih prijetnji. Karlo i Miro pripremaju plan koji bi Rimca trebao trajno onemogućiti. Umjesto Borisa, Tomo mora dati intervju o njihovom iznenadnom uspjehu.

Nakon razgovora s Unutarnjom kontrolom, Rimac je suspendiran, a Blanka dobiva nagodbu od tužilaštva. Rimac poludi kad to čuje, bijesan je, ali i bespomoćan. U kvart dolazi Rebeka – stara Tomina i Paulina prijateljica s fakulteta. Paula je oduševljena njezinim dolaskom, za razliku od Tome. Marta je ljubomorna na Karla i teško to skriva, iako pred Paulom poriče da gaji ikakve osjećaje prema njemu.

Rimac je i dalje suspendiran, ali mu ne pada na pamet bespomoćno sjediti. Darija vozi pijanog Rimca doma, ali krivo protumači njihov odnos. Tomo se grozi Rebekinog prisustva i nije siguran što se dogodilo na njezinom oproštajnom tulumu. Tomo se ne može otresti Rebeke, koju Paula pokušava nagovoriti da bude arhitektica kulturnog centra. Andrija odlazi na spoj, koji propadne, ali Olga je tu za njega. Šimun dobije neočekivanu ponudu.

Nova sezona serije 'Sjene prošlosti' – od ponedjeljka do četvrtka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.