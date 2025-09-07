Što će se dogoditi u novim epizodama 'Sjena prošlosti'? Olga i Šimun su pred prekidom

icon-close

Ponedjeljak

Proširuje se rascjep između Šimuna i Olge. Olga traži od Šimuna da se odseli, no očajni Šimun se teško miri s prekidom. U međuvremenu, Marta i Karlo se konačno prepuštaju jedno drugome, no ona ipak ima dvojbe. Paulin plan se izjalovi kada Tomo dozna za dogovor između Mire, Paule i Blanke. Tomo se sukobljava s Paulom. Očajna Paula donese odluku – neće dati iskaz u Blankinom slučaju. Miro je prisiljen zaprijetiti Pauli Tominom tajnom iz prošlosti.

Utorak

Miro kaže Pauli da je Tomo ozlijedio Karla. Paula misli da Miro mulja, da je sve izmislio. No kada vidi Karla i Tomu, pomisli da je Tomo u opasnosti. Paula je stjerana u kut. U strahu za muža mora činiti što Miro želi. Šimun se nada da se Olga želi pomiriti, ali ona ustrajava na tome da odlazi iz Zagreba i da je između njih gotovo. Marta da se naslađuje svojoj pobjedi i dolazi se uvjeriti da će Olga nestati iz njihovih života. Čini se da je Marta pobijedila. No onda se Olga pojavi na sastanku mjesnog odbora s očitom namjerom da Marti pomrsi planove.

Srijeda

Nakon jezive noćne more Paula se budi uznemirena i donosi tešku odluku suočit će se s prošlošću. Na glasanju o trgovačkom centru Marta izgubi zahvaljujući Olgi, dok se situacija sve više zaoštrava. Paula pod prisilom daje izjavu u korist Blanke, dok Miro i dalje manipulira s njom. U međuvremenu, ulovivši Veroniku u neugodnoj situaciji, Olga prikuplja adute protiv Marte. U dramatičnom zaokretu, Paula priznaje Tomi da joj Miro prijeti- hoće li to promijeniti njihov odnos?

Četvrtak

Karlo hvata Tomu i Paulu u presudnom trenutku - nešto mu taje. Tajna je povezana s Paulinim dvadesetim rođendanom, kada se tegla srušila na njega, ozlijedila mu rame i time okončala njegovu košarkašku karijeru. Tomo i Paula se napokon ujedinjuju u laži. Miro i dalje ucjenjuje Tomu, ali ovaj put Tomo ima Paulu na svojoj strani. Olga se spušta na Martin nivo i počinje igrati po njezinim pravilima. Čini se da Marta gubi moć u zajednici i da se većina priklonila Olgi.

Petak