Što će se dogoditi u novim epizodama 'Sjena prošlosti'? Paula i Tomo provedu noć skupa...

Ponedjeljak

U posljednji tren Karlo odustane od osvete. Marta nagovara Paulu i Tomu da ne prijavljuju Karla zbog napada. Olga se suočava s Martom zbog toga što je inspekciju poslala k Ines. Paula i Tomo provedu noć skupa nakon traumatičnih događaja te Paula misli da je opet zajedno s Tomom. Marta provede noć s Karlom te je ujutro, kada se iskrade iz njegove kuće, ugleda Paula. Karlo je razočaran što ga je Miro izmanipulirao te je njihovom prijateljstvu kraj.

Utorak

Olga odluči uzeti stvari u svoje ruke i pomoći Ines. Nakon što otkrije tko je Martina veza, Olga je ucjenom pritišće da povuče prijavu. Paula napravi scenu u restoranu kada ugleda Ines i Tomu zajedno. Karlo odbacuje Miru iz svog života, a Marta svjedoči mračnom Karlovom momentu. Očajni Miro shvaća da teško može pomoći Blanki, osim ako ne zatraži uslugu od određene osobe.

Srijeda

Prijava protiv Ines je napokon povučena uz Olginu pomoć. Nakon što je prijedlog trgovačkog centra odbijen, Olga dolazi na sastanak odbora s idejom o gradnji kulturnog centra. Marta je bijesna i odlučuje uzeti stvari u svoje ruke. Smeta joj Paulino cmizdrenje oko Tome. Kako bi oslobodio Blanku, Miro mora sklopiti pakt s vragom, tj. sa svojom bivšom ženom Glorijom, koja zauzvrat želi samo jednu stvar.

Četvrtak

Paula dobiva dokaz da je Tomo zainteresiran za Ines, ali ona to negira. Marta priprema zabavu umirovljenja za Sanju, no Sanja i Olga sumnjaju u Martine motive. No, ipak, one odlaze na zabavu. Marta na zabavi predstavlja ideju o kulturnom centru kao svoju te prvog donatora za ovu dobrotvornu akciju – Karla! Koji je zapravo Martin plan?

Petak