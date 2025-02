Što donose nove epizode 'Sjena prošlosti'? Marta bježi iz kvarta, a Miro ima zlokoban plan

Ponedjeljak

Šimun provodi vrijeme s Danijelom. Nedostaju mu i Olga i dijete, dok, jednako tako, Olgi nedostaje Šimun. Agata se pojavljuje te se želi pomiriti s Olgom kako bi se mogla družiti s unukom. Marta uspije nakratko zaustaviti Karlovu gradnju garaže, no on se snađe i zaobiđe njezine spletke. Marta smišlja način kako ga povrijediti, no trebat će joj Veronikina pomoć.