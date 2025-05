Što donose nove epizode 'Sjena prošlosti'? Marta, Olga i Viktorija se sukobe, a jedna strada!

Marta pokušava sakupiti novac za Viktoriju, ali ne ide sve po planu. Nakon što Ines nešto šapne Tomi, on posumnja da ga Paula vara. Olga i Šimun otkriju da im je Viktorija lagala i zaključe da iza svega stoji Marta! Izvješće socijalne radnice na sudu donosi preokret u borbi za skrbništvo. Hoće li Šimun ostati bez Mile?

Srijeda

Tomo se pokušava iskupiti Šimunu nakon što se nije pojavio na sudu. Rimac dolazi po Miru, uvjeren da je on odgovoran za Aninu smrt. Blanka odlazi do Karla potražiti pomoć. Paula i Tomo prolaze najteže trenutke, njihov brak je na rubu raspada. Olga prizna Šimunu da je otišla na policiju, a on je razočaran njezinim postupcima. Karlo povuče veze kako bi pomogao prijatelju u nevolji.