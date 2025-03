Što se događa s Agatom? Šimun i Olga zabrinuti: 'Izgleda mi je loše, nije mi svejedno'

Šimunova majka Agata banula je Olgi u kuću i pridružila se Šimunu i njoj u večeri, a na kraju ju je Šimun odveo doma. Kad se Šimun vratio, komentirao je s Olgom kako mu Agata izgleda drugačije.

''Izgledala mi je loše, lošije nego inače'', komentirao je Šimun, a Olga mu je rekla kako je to logično s obzirom na to da je ušla u neke godine. ''Ti to nisi niti primijetio od silnih prepirki'', rekla je, a on se složio. ''I nije mi bilo svejedno kad je ušla u onu veliku, praznu kuću. Mislim, ipak sam ja odgovoran za nju. Što ako se nešto dogodi? I ono sve što je govorila večeras'', rekao je Šimun.