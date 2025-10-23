Što se događa s Olgom i Šimunom? Kemija jenjava, a Olga se sve više zbližava s Andrijom

Iako su nekoć bili nerazdvojni par, njihova kemija sada, prema mnogim gledateljima, počinje slabiti, a Olga se sve više otvara prema Andriji, što postavlja mnoge nove izazove pred njih.
Nakon što je pozvala Andriju na piće, Olga i on provode opuštenu večer ispunjenu smijehom i šarmantnim razgovorima. I dok su se opuštali, Olga je otkrila da je već dugo vremena nije pila alkohol, prvo zbog trudnoće, a potom i dojenja. No, šalu nije mogla izbjeći: "Kad mirišem čep, već sam pripita", priznala je, a Andrija je s osmijehom prihvatio njenu iskrenost. Iako je trenutak bio lagan i šarmantan, uslijedilo je iznenađenje – Andrija je pokušao poljubiti Olgu, no ona se povukla, objašnjavajući da nije spremna za taj korak. U tom trenutku, Olga je zapravo potvrdila da još uvijek nije preboljela prošlost, ali i da njezina emocionalna nesigurnost nije dopuštala da se preda Andriji, ma koliko joj se činio simpatičnim.
Nakon što je Olga morala otići zbog poziva na posao, Andrija je ostao čuvati njezina sina, malog Danijela, što je dodatno izgradilo njihov odnos.
Šimun je u restoranu vidio Olgu i Andriju kako se smiju i dodiruju, a na njegovom licu se vidjela ljubomora i neugoda. Razdor između Olge i Šimuna dodatno je unio sukob između Šimuna i Karla, što je dodatno podgrijalo tračeve u kvartu. Priča o njihovoj tučnjavi brzo je došla do Olge, a s njom i nova napetost u zraku. Naime, po kvartu se priča da su se povukli zbog Marte.
Tako je Olga, koja se već suočava s osobnim dilemama u vezi sa Šimunom, sada i na emocionalnom raskrižju – je li njezina budućnost s Andrijom moguća, ili će se morati suočiti s prošlim izborima? Kako će se dalje razvijati odnos Olge, Andrije i Šimuna ne propustite pogledati u novim epizodama 'Sjena prošlosti.'
