Što se događa s Olgom i Šimunom? Kemija jenjava, a Olga se sve više zbližava s Andrijom

Iako su nekoć bili nerazdvojni par, njihova kemija sada, prema mnogim gledateljima, počinje slabiti, a Olga se sve više otvara prema Andriji, što postavlja mnoge nove izazove pred njih.

Nakon što je pozvala Andriju na piće, Olga i on provode opuštenu večer ispunjenu smijehom i šarmantnim razgovorima. I dok su se opuštali, Olga je otkrila da je već dugo vremena nije pila alkohol, prvo zbog trudnoće, a potom i dojenja. No, šalu nije mogla izbjeći: "Kad mirišem čep, već sam pripita", priznala je, a Andrija je s osmijehom prihvatio njenu iskrenost. Iako je trenutak bio lagan i šarmantan, uslijedilo je iznenađenje – Andrija je pokušao poljubiti Olgu, no ona se povukla, objašnjavajući da nije spremna za taj korak. U tom trenutku, Olga je zapravo potvrdila da još uvijek nije preboljela prošlost, ali i da njezina emocionalna nesigurnost nije dopuštala da se preda Andriji, ma koliko joj se činio simpatičnim.