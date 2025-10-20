Što se događa s Paulom? Rutinski liječnički pregled pretvorio se u životnu prekretnicu

Rutinski pregled pretvorio se u dramatičnu prekretnicu, stavljajući pred nju odluku koja bi mogla definirati njezinu budućnost. Njezina dugogodišnja borba s endometriozom dosegla je kritičnu točku.

Sve je počelo s optimizmom. "Tomo i ja radimo na bebi i treba mi pregled", povjerila se Paula Olgi, nadajući se ohrabrenju. Međutim, Olgino lice ubrzo je poprimilo ozbiljan izraz. Vijesti koje je priopćila bile su daleko od onih kojima se Paula nadala. "Bojim se da nemam dobre vijesti", započela je Olga oprezno, dok je Paula u nevjerici iščekivala nastavak. "Imaš stanje koje se naziva endometrioza", poručila joj je Olga, no Paula ju je prekinula, nestrpljivo dodajući: "Znam, ja ti to već imam sto godina."

No, ovoga puta situacija je bila drugačija. "Da, ali nažalost stanje ti se pogoršalo u odnosu na prije", objasnila je Olga. "Vidim da si to nekako držala pod kontrolom i nije bilo potrebe za nekakvom intervencijom. Ali, evo sada... nažalost, intervencija je nužna."