Što se događa s Paulom? Rutinski liječnički pregled pretvorio se u životnu prekretnicu

Rutinski pregled pretvorio se u dramatičnu prekretnicu, stavljajući pred nju odluku koja bi mogla definirati njezinu budućnost. Njezina dugogodišnja borba s endometriozom dosegla je kritičnu točku.
Sve je počelo s optimizmom. "Tomo i ja radimo na bebi i treba mi pregled", povjerila se Paula Olgi, nadajući se ohrabrenju. Međutim, Olgino lice ubrzo je poprimilo ozbiljan izraz. Vijesti koje je priopćila bile su daleko od onih kojima se Paula nadala. "Bojim se da nemam dobre vijesti", započela je Olga oprezno, dok je Paula u nevjerici iščekivala nastavak. "Imaš stanje koje se naziva endometrioza", poručila joj je Olga, no Paula ju je prekinula, nestrpljivo dodajući: "Znam, ja ti to već imam sto godina."
No, ovoga puta situacija je bila drugačija. "Da, ali nažalost stanje ti se pogoršalo u odnosu na prije", objasnila je Olga. "Vidim da si to nekako držala pod kontrolom i nije bilo potrebe za nekakvom intervencijom. Ali, evo sada... nažalost, intervencija je nužna."
Paulina reakcija bila je instinktivna i puna otpora. "Čekaj, kako intervencija? Govoriš kirurški zahvat? Ne dolazi u obzir!" uzviknula je, a njezin glas je podrhtavao. "Ne, ja ne idem pod nož." Olga je pokušala umiriti situaciju, objašnjavajući kako se radi o zahvatu koji bi joj mogao pomoći. "Ako ne napraviš ovaj zahvat, začeće će ti biti znatno otežano", upozorila je. "Ponavljam, radi se o bezopasnom kirurškom zahvatu, ali on bi ti mogao povećati šanse za začeće."
Unatoč uvjeravanjima, Paulu je obuzeo strah. U očajničkom pokušaju da pronađe tračak nade, postavila je pitanje koje je saželo svu njezinu tjeskobu: "Postoji li šansa da ostanem trudna i bez operacije?" Olgin odgovor bio je iskren, ali i oprezan: "Uvijek postoji šansa." Ta rečenica, iako je nudila mrvicu nade, ostavila je Paulu pred zidom teške odluke, rastrganu između straha od operacije i goleme želje da postane majka.
Slomljena i uplašena, Paula je utjehu potražila u zagrljaju svog partnera Tome. "Bojim se," priznala mu je tiho. "Ja to ne mogu."
