Što te ne ubije, to te ojača! Olga pokazala zube pa Martu ponizila pred Odborom

Nakon jezive noćne more Paula se budi uznemirena i donosi tešku odluku - suočit će se s prošlošću.

Olga odustaje od selidbe i ne misli se predati nakon što je još jednom uvidjela kako je Marta želi uništiti. Na glasanju o trgovačkom centru u kvartu Marta izgubi bezrezervnu podršku ostalih u Odboru zahvaljujući Olgi, dok se situacija između njih dvije sve više zaoštrava.