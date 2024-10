Što vas očekuje u novim epizodama serije 'Sjene prošlosti'? Marta sumnja u Šimunovu nevjeru, a Olga postaje miljenica kvarta

Na večeri koju je organizirao Edo napetost raste jer on ima plan otkriti istinu Šimunu i Tomi o događajima koji su se dogodili prije dvadeset godina. No Olga ga sprječava u tom naumu. Mato je ljutit i suočava se s Blankom kada otkrije da mu je izbrisala Aninu poruku. Hrvoje, krtica u Šimunovoj tvrtki, odlučuje se osvetiti Robertu te pokvariti poslovanje firme.

EP28

Ana je zabrinuta kada joj Šimun kaže koliko loše tvrtka stoji. Ipak, ona nastavlja oduševljavati sve kolege na poslu, naročito jednog. Marta moli Edu da ne govori o prošlosti pred Šimunom i Tomom, no on to odbija. Lukava Marta organizira wellness vikend za sebe, Šimuna, Paulu i Tomu. Tamo im predstavlja svoju verziju događaja iz mladosti. Edo je pod sve većim pritiskom zbog Marte, a život pun pretvaranja u naselju se nastavlja.

EP29

Sumnje muče Martu i ona sve više vjeruje da je Šimun vara te odlučuje doznati je li to istina. Marta Šimunu otkriva šokantnu istinu o Olgi. Mato i Blanka žele Niku i Bornu odvesti na vikend, no hoće li Ana dopustiti? Paula primjećuje Olginu novu nadmoć u kvartu te je odlučuje iskoristiti za sebe.

EP30

Marta je pred slomom zbog sumnji da joj Šimun skriva istinu o svojoj firmi. Robert je smiruje uvjeravajući je da nema zbog čega brinuti. Olga počinje uživati poštovanje drugih stanovnika u kvartu, što Marti jako smeta. Šimun govori Olgi što je doznao. Hoće li se njihov odnos zbog toga promijeniti? Prava drama tek počinje jer Šimun ima ozbiljnih poslovnih problema koji mogu značiti financijski krah za njega i njegovu obitelj.

