Što vas očekuje u novim epizodama 'Sjena prošlosti'? Blanka dozna za Miru i Paulu, a Olga i Šimun završe na sudu

Ponedjeljak

Tomo, Paula, Ana i Mato dogovaraju se da će šutjeti i tako zaštititi jedni druge. Tomo to teško podnosi, puca pod pritiskom i odlazi na policiju. Hoće li sve priznati ili će i dalje štititi svoje prijatelje i obitelj? Šimun dozna da Marta nije vodila Milu u školu i to ga jako naljuti, dok Paula odlazi razgovarati s Mirom, no umjesto da riješi stvari, samo pogorša situaciju.